Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Valle Seriana Mercoledì 01 Luglio 2026

Coro a sorpresa a Bratto per il bentornato a Vincenzo Mollica - Video

L’INIZIATIVA. Con la regia di Lorini, hanno cantato per il ritorno del noto giornalista che ringrazia e condivide ricordi sui brani.

Lettura 1 min.
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Coro a sorpresa a Bratto per il bentornato a Vincenzo Mollica - Video
Il Coro La Presolana e il terzetto Armonia con Vincenzo Mollica

«Un meraviglioso regalo»: così Vincenzo Mollica ha ringraziato martedì il Coro La Presolana e il Terzetto Tre voci d’armonia che, a sorpresa, con la regia di Guerino Lorini, si sono esibiti in un concerto a sorpresa nel porticato della villa di Bratto del noto giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. Un benvenuto (o meglio un bentornato) a Castione della Presolana dove Mollica e la moglie amano trascorrere da quarant’anni l’estate per poi rientrare a Roma in autunno.

Da «Quel mazzolin di fiori» a «Io vagabondo» dei Nomadi fino a la «Ninna nanna del contrabbandiere» di Van de Sfroos fino a «Se tu fossi nei miei occhi» di Andrea Morricone, «Il pescatore» e «Ave Maria» di Fabrizio De André e «La vita è bella» di Piovani, il Coro (diretto dalla Maestra Vanna Bonadei) e il Terzetto hanno cantato intervallati dai ricordi di Mollica legati ai brani, ma anche ad aneddoti sugli incontri con cantautori, compositori e registi.

«Io e mia moglie siamo molto legati a questi luoghi, la Presolana è un luogo magico: qui respiri arte, bellezza ma anche l’umanità e la generosità della gente» ha detto Vincenzo Mollica, che nel 2013 era stato sindaco per un giorno di Castione. Il giornalista ha ringraziato Lorini e moglie Rosemary per la sorpresa, il coro e il terzetto per il regalo in musica «Ogni coro racchiude in sé l’anima di una vallata. Nei cori e nelle bande c’è una cultura che merita di essere valorizzata». E rivolgendosi ai due gruppi: «Grazie perché sapete regalare emozioni non dimenticherò il vostro coro e le vostre voci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castione della Presolana
cinema
professioni
Impiego
Lavoro
musica
Arte, cultura, intrattenimento
Vanna Bonadei
Fabrizio De André
Antonella Savoldelli
Andrea Morricone
Guerino Lorini
Vincenzo Mollica