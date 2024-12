Coro dell’Immacolata, nel cuore della basilica il canto per i 120 anni

Oltre 40 esibizioni

Il ricordo dello storico direttore

L’elevazione musicale è dedicata alla figura di monsignor Egidio Corbetta (1924-2009), direttore del coro per cinquant’anni, e del quale ricorre il centenario dalla nascita. Sarà proposta l’esecuzione integrale della raccolta «Voci di Natale» pubblicata nel 1976 dalle edizioni Carrara, che racchiude alcuni dei più celebri canti natalizi elaborati da don Egidio in collaborazione con Ilio Manfredotti curatore dei testi in lingua italiana. Da Adeste fideles a Stille Nacht si passerà attraverso i 12 brani della raccolta che sono diventi patrimonio corale diocesano, come molte delle composizioni del sacerdote-musicista bergamasco. Oltre alle piacevoli melodie natalizie, quest’anno in programma anche il brano «Attesa-Evento» composto da monsignor Corbetta nel 1986 ed eseguito per l’ultima volta dal coro nel 2002, sotto la direzione dell’autore stesso.