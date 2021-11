Creberg Teatro, la stagione dei ritorni. La Rimbamband per il botto di fine anno

Era il 23 febbraio 2020 e al Creberg Teatro stava per andare in scena «Aggiungi un posto a tavola» della premiata ditta Garinei e Giovannini. Ma la commedia musicale fu sparecchiata in fretta e furia. Quel giorno il Nord chiuse e il Covid fece calare il sipario su tutti gli spettacoli. A distanza di circa ventuno mesi, il tendone del palcoscenico si riapre per accogliere una stagione fatta – inevitabilmente – di recuperi di show rinviati di mese in mese e di grandi, quanto felici ritorni.

Una ripartenza a pieno regime che dal primo dicembre al 27 maggio 2022, vede in cartellone 39 proposte che spaziano dalla prosa al cabaret, dai concerti ai musical, dalle commedie brillanti alla danza moderna.