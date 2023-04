Crespi d’Adda, primavera alla scoperta del villaggio operaio: ecco i tour guidati

Primavera, momento ideale per le visite fuoriporta alla scoperta del nostro patrimonio o per sperimentare mete innovative e originali, come Crespi d’Adda , l’affascinante villaggio operaio a una manciata di chilometri da Bergamo e da Milano sorto a fine Ottocento intorno al cotonificio Crespi e rimasto immutato nel tempo. Il borgo, tuttora abitato da famiglie legate alla fabbrica e alla sua storia, permette di vivere un viaggio negli ultimi 150 anni della nostra storia, alla scoperta di come si viveva dentro e intorno alla fabbrica. La visita al villaggio di Crespi d’Adda non è solo un’occasione di turismo originale ma un vero e proprio percorso esperienziale, per conoscere storie, personaggi e ritmi di vita di un’epoca distante da noi ma nello stesso tempo vicinissima. Per i ponti di primavera Crespi d’Adda offre un programma di visite modulare che permette di vedere il villaggio, gli spazi museali, l’ex cotonificio e la centrale idroelettrica situata lungo il fiume.