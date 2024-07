Cristina D’Avena, un tuffo gioioso negli eterni ricordi animati - Video

Un tuffo nel passato a suon di musica. Ieri sera alle 21,30 il pubblico al «Nxt» in piazzale degli Alpini a Bergamo, ha potuto fare una full immersion nei ricordi di infanzia e gioventù, grazie al concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Ormai da decenni la cantante bolognese è la regina incontrastata delle sigle dei cartoni animati. E questo fa sì che oggi il suo pubblico sia molto variegato dal punto di vista anagrafico: genitori, figli e nipoti tutti insieme sotto al palco per cantare a squarciagola le canzoni imparate da bambini e mai dimenticate da adulti.

Il pubblico era così pronto che, all’arrivo di Clarissa D’Avena, ufficio stampa della cantante, che stava filmando i presenti, è partito un applauso spontaneo. All’ingresso di Cristina D’Avena, invece, si è sollevato un boato e la cantante ha aperto la sua esibizione cantando «Rossana».

Alcuni dei pezzi sono stati interpretati in versione solista, altri sono diventati dei duetti con CarlettoFX, il frontman della band bolognese dei Gem Boy, che indossava gadget collegati al brano cantato. Lo spettacolo è andato avanti per circa due ore filate di musica con una studiata scaletta in modo da incontrare i gusti e i ricordi di diverse generazioni: «Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo», «Holly e Benji - Due fuoriclasse», «Una porta socchiusa ai confini del sole» e «Sailor Moon e il cristallo del cuore».

Non è mancato un commosso ricordo di Alessandra Valeri Manera, paroliera e autrice di molte delle sigle cantate da Cristina D’Avena nel corso della sua carriera, venuta a mancare circa un mese fa.

I Gem Boy non sono stati soltanto un gruppo d’accompagnamento per Cristina D’Avena, ma hanno proposto anche dei brani con testi originali e cover di canzoni celebri, come «Bella senz’anima».

Non solo musica ieri sera, ma anche simpatici siparietti nello stile Gem Boy, durante le presentazioni tra un brano e l’altro. O come quello intitolato «Anche Cristina ha i suoi haters» che, seppure in maniera scherzosa, ha spinto a riflettere sulla leggerezza nello scrivere i commenti sui social. Una particolarità molto apprezzata del concerto è stata la proposta di versioni rock, reggaeton o ballate delle canzoni conosciute da tutti, dando una pennellata di novità ai brani storici.