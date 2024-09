Da Bertolino ai Legnanesi passando per Geppi Cucciari: al Donizetti si ride

Sul palco il 17 febbraio ci sarà Enrico Bertolino con Una serata di ordinaria ironia, il 31 marzo Geppi Cucciari con Perfetta e triplo appuntamento con I Legnanesi e il loro nuovo spettacolo, Ricordati il bonsai, il 15, 16 e il 17 aprile. I biglietti per gli spettacoli sono già in vendita presso la biglietteria del teatro Donizetti (tel. 035.4160601-602-603) e online su www.ticketone.it.

Una serata di ordinaria ironia

Enrico Bertolino Enrico Bertolino, scrittore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi tra i più amati della scena nazionale porta sul palco uno spettacolo che è quasi un vademecum su come guardare, con la lente del paradosso e della comicità, a un panorama fatto di politicamente corretto, automatizzazione e digitalizzazione sfrenata, azzeramento dei rapporti umani, compreso una pandemia da cui - si legge nella sinossi dello spettacolo - non abbiamo imparato niente. Ecco che si ottiene un mondo fatto di cose a cui non si riesce a rassegnarsi, ma che paiono fatte apposta per riderci sopra. Strizzando l’occhio al famoso film con Michael Douglas “Una giornata di ordinaria follia”, Bertolino racconta, in un’ora di imperdibile one man show, uno spaccato della realtà da affrontare con gli unici antidoti possibili per sopravvivere: la risata e l’ironia. Ne scaturisce un irresistibile ritratto di una generazione che non solo “ha perso”, ma che molto probabilmente si è anche “persa”, tra sessantenni pluridivorziati e sempre irrisolti ed esemplari di homo analogicus e homo digitalis in fila alle poste.

Perfetta

Geppi Cucciari Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile.

Ricordati il bonsai

I Legnanesi tornano al Teatro Donizetti con il nuovo spettacolo Ricordati il bonsai. La famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia, e Italo Giglioli/ Giovanni) sarà protagonista, insieme ai personaggi del cortile e ai coinvolgenti boys, di un nuovo grande show pieno di risate, colori e maestosi quadri musicali della rivista all’italiana. In questo spettacolo il tradizionale cortile incontrerà il futuristico Estremo Oriente. La famiglia Colombo, in un tranquillo pomeriggio di chiacchiere da cortile, infatti, accetta l’invito dell’amica Carmela di andare per un tempo indeterminato in una terra lontanissima, il Giappone, ad accudire uno sconosciuto in cambio di una futura cospicua eredità. Inizia così per i Colombo uno dei viaggi più avventurosi di sempre in una terra distante e diversissima dalla loro. Il Giappone, terra misteriosa e al contempo moderna e futuristica, farà da cornice a esilaranti gag che vedranno protagonisti la divertentissima capofamiglia Teresa, la sfavillante Mabilia e il solito sottomesso Giovanni.

