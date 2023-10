Da Bisio regista a «Il mio grosso grasso matrimonio greco 3». Ecco cosa vedere al cinema

Tra le uscite troviamo «Dogman», una pellicola drammatica dalle tinte cupe la cui trama ricorda un po’ Robin Hood. Il film, scritto e diretto da Luc Besson, racconta di un ragazzo cresciuto tra le violente angherie del padre e del fratello, che lo tengono prigioniero nella gabbia dei cani da combattimento: una volta adulto, confinato su una sedia a rotelle, trova conforto solo nei suoi adorati animali, che sono stati da lui addestrati per rubare nelle case dei ricchi e aiutare così i bisognosi. Presentato al Festival di Venezia, il film vede Caleb Landry Jones nel ruolo del personaggio principale; gli altri grandi e commuoventi protagonisti del film sono i cani.

«L’ultima volta che siamo stati bambini», esordio alla regia di Claudio Bisio, è ispirato all’omonimo libro di Fabio Bartolomei ed è una commedia tutt’altro che frivola: ambientato nell’Italia fascista della Seconda Guerra Mondiale, porta profonde riflessioni sul valore dell’amicizia e l’innocenza dei bambini. Nel cast troviamo Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis e Lorenzo Mcgovern Zaini come giovani protagonisti, accompagnati da Marianna Fontana, Federico Cesari e Antonello Fassari nei ruoli adulti.

Per chi invece vuole passare una serata di grandi risate, segnaliamo l’uscita de «Il mio grosso grasso matrimonio greco 3». Dopo la morte del bisbetico patriarca Gus, la famiglia Portokalos torna in Grecia per riscoprire le proprie origini… Come protagonisti vediamo ancora Toula e Ian, interpretati da John Corbett e Nia Vardalos – quest’ultima ha anche scritto e diretto il film.

Ritorno al futuro Day

Anticipiamo infine un grande evento della prossima settimana: sabato 21 ottobre nei cinema di tutta Italia si festeggerà il «Ritorno al futuro Day». Torna infatti nelle sale in 4K il leggendario film con Christopher Lloyd e Michael J. Fox che ha esordito sul grande schermo nel 1985. Per festeggiare Marty McFly, Doc Brown e tutti gli altri memorabili personaggi della saga tutti gli appassionati della trilogia sono ufficialmente invitati a radunarsi davanti ai cinema italiani, indossando costumi, abiti, accessori e segni distintivi dei protagonisti di «Ritorno al Futuro», postando sui social uno scatto con l’hashtag #RitornoAlFuturoDay2023. In alcune sale verranno anche distribuiti dei «Golden Ticket» da collezione, realizzati appositamente per questa uscita.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3

Terzo capitolo della saga che vede protagonista la famiglia Portokalos. In seguito alla morte di Gus, Toula e Ian e il resto dei parenti decidono di tornare in Grecia per esaudire l’ultimo desiderio del patriarca della strampalata famiglia. La missione è apparentemente semplice: tornare al villaggio natale di Gus per riconnettersi con le origini. L’intento della famiglia è però anche quello di riunire gli amici di Gus per una rimpatriata. Ambientarsi nel villaggio e stringere amicizia con gli abitanti rimasti non è un problema per i Portolakos, il problema sarà però rintracciare chi si è trasferito. Come sempre succede quando è coinvolta la chiassosa famiglia, le cose non filano lisce e il viaggio si trasforma in una divertente avventura. Scritto e diretto da Nia Vardalos, il film prosegue con la storia iniziata nel primo episodio del 2002 e nel suo seguito del 2016.

L’ultima volta che siamo stati bambini