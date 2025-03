Da Bollani a Ruffini fino a Raf, la Mannoia e il jazz: al Lazzaretto tra musica e risate

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di oltre 60.000 spettatori, torna per il quinto anno consecutivo Lazzaretto Estate, la rassegna estiva più attesa dell’anno e fortemente voluta dal Comune di Bergamo. Un appuntamento imperdibile che continua a crescere, portando sul palco grandi nomi della musica e della comicità, in un mix perfetto di intrattenimento per tutti i palati.

Anche quest’anno, la suggestiva cornice del Lazzaretto farà da sfondo ad una programmazione variegata e coinvolgente: concerti, spettacoli comici, attualità e performance dal vivo animeranno le serate estive bergamasche, regalando al pubblico un’esperienza unica tra emozione e divertimento.

Comicità e attualità

La rassegna prenderà il via il 13 giugno con TurboPaolo (all’anagrafe Paolo Sarmenghi), uno tra i più esilaranti comici nativi digitali degli ultimi anni, che si è affermato con i suoi contenuti ironici sul web. Non mancherà di far ridere tra situazioni assurde e paradossali, oggetti che prendono la parola e parodie.

Sul filone della comicità divulgativa torna a gran voce Barbascura X, noto per il suo approccio irriverente e satirico alla divulgazione scientifica, che andrà in scena il 20 giugno con il suo nuovissimo spettacolo “Sono qui per Caos”, uno strano racconto tra scienza, evoluzione e l’assoluta casualità della vita. YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

Il 12 luglio chiude il ciclo di risate con finalità riflessive Paolo Ruffini con “Il Babysitter - Quando diventerai piccolo capirai”, uno spettacolo teatrale interpretato dal comico livornese e diretto da Claudia Campolongo. Ispirato all’omonimo podcast di grandissimo successo, ha conquistato il pubblico su Spotify e sui social network, regalando uno sguardo puro e spontaneo sul mondo e sulle tematiche esistenziali proprie della vita degli adulti, attraverso interviste a bambini tanto ironiche, quanto profonde.

Per la prima volta al Lazzaretto si parla anche di attualità con la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone e lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia che portano in scena il 20 luglio, “Genitori sull’orlo di una crisi di nervi”: storie reali, che rivelano le dinamiche di controllo, manipolazione e fragilità emotive che nascono all’interno della famiglia. Insieme guideranno il pubblico, coinvolgendolo attivamente in un viaggio fatto di riflessioni concrete su come i comportamenti genitoriali influiscano direttamente sui ragazzi di oggi, senza giri di parole o sentimentalismi.

Musica

Grandi canzoni da ballare e cantare quest’anno sul palco del Lazzaretto Estate che inaugura il programma musicale, il 14 giugno, per la prima volta nella sua storia, con una tribute band come gli ABBAdream. Uno spettacolo coinvolgente che rende omaggio agli ABBA, la leggendaria band svedese che ha segnato la storia della musica pop. Lo show, intitolato “Dancing Dream”, ripropone fedelmente lo stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che hanno consacrato il gruppo nell’olimpo della disco music.

Si cambia genere per la seconda data del programma musicale con Stefano Bollani che torna sul palco del Lazzaretto il 22 giugno con “Piano Solo Tour 2025”. Come è ormai consuetudine quando Stefano Bollani si esibisce, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato: “Piano Solo” è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento.

Per chi ha voglia di cantare, da non perdere il concerto di Nek il 28 giugno, un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana. A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Grande ritorno, il 5 luglio, anche per Francesco Renga, uno dei cantautori italiani più amati, con una carriera che spazia dal rock alla musica pop d’autore.

L’11 luglio arriva il mood della Romagna con i Quintorigo. La loro musica è un viaggio tra generi e contaminazioni, capace di sorprendere e affascinare il pubblico con performance energiche e raffinate.

Il 19 luglio in programma Raf simbolo della musica italiana: 40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista ha scritto e ha realizzato brani che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese. L’artista festeggia i 40 anni di “Self Control” con un tour estivo.

Non poteva mancare nella nostra line up di artisti italiani Fiorella Mannoia che il 26 luglio fa tappa a Bergamo con il suo emozionante tour “Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra”. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi.

Il ritorno del 2025: Bergamo Jazz

La rassegna Lazzaretto Estate 2025 si arricchisce del grande ritorno di Bergamo Jazz Estate: tre eventi speciali di respiro internazionale organizzati da Fondazione Teatro Donizetti/Bergamo Jazz Festival insieme al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Si comincia venerdì 27 giugno con un autentico supertrio che reca l’intestazione di “Mare Nostrum” e che allinea la tromba di Paolo Fresu, uno dei più amati jazzisti italiani, anche all’estero, la fisarmonica magistrale del francese Richard Galliano e il pianoforte dello svedese Jan Lundgren, raffinato specialista degli 88 tasti.

Giovedì 10 luglio sarà la volta dell’americano Kurt Elling e dei connazionali Yellowjackets: l’incontro al vertice tra il principale esponente odierno del canto jazz declinato al maschile e una delle band più iconiche dell’area jazz-fusion, avverrà nel solco della musica dei Weather Report, leggendaria formazione che ha lasciato dietro di sé indelebili tracce di una musica avventurosa e innovativa. Infine, venerdì 18 luglio, Bergamo vedrà il ritorno, dopo oltre 50 anni dal suo precedente concerto in città, di Herbie Hancock, una delle più luminose stelle del firmamento musicale mondiale. 14 Grammy Awards, una discografia di proporzioni vastissime che valica da sempre stili e generi, collaborazioni prestigiose, colonne sonore di film importanti: tutto ciò e molto altro ancora fa di Herbie Hancock un artista tra i più rappresentativi di oltre 60 anni di storia della musica moderna.

Got Sound il 27 luglio

Dopo la grande partecipazione del Closing Party dello scorso anno, si conferma la data conclusiva del Lazzaretto con “Got Sound”, una serata dedicata alla musica elettronica che vedrà sul palco DJ selezionati che mixeranno ritmo e movimento per far ballare sotto le stelle tutti gli amanti di questo genere. Come nei grandi festival europei le serate di Got Dound partiranno già dal tardo pomeriggio. Apertura, musica e divertimento dalle ore 18.

Apertura cancelli e Food & Beverage

I cancelli apriranno alle ore 19, offrendo al pubblico l’opportunità di godersi la venue con drink e food prima dell’inizio degli spettacoli. Un’occasione per socializzare e prepararsi a una serata di puro intrattenimento.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili su www.lazzarettobergamo.it e sui circuiti tradizionali a partire dal 19 marzo 2025. La biglietteria fisica presso il Lazzaretto sarà aperta a partire dal 12 di giugno, dal giovedì al sabato, dalle ore 14 alle ore 19. Nei giorni di evento sarà sempre possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 11, fino all’inizio dello spettacolo.

