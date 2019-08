Da Bonate Sopra alla cucina più ambita Mariangela concorrente di Bake Off Italia

Anche una bergamasca tra i concorrenti della nuova edizione di «Bake Off Italia», il talent show dedicato alla pasticceria. Si chiama Mariangela Plebani, ha 43 anni ed è di Bonate Sopra.

Come riporta la descrizione sul sito del programma: «Dopo essere stata single per diversi anni, Mariangela ha trovato l’amore qualche anno fa e si è sposata. Nella vita ha svolto più di una professione; al momento è casalinga e si occupa del figlio piccolo». La trasmissione, prodotta da Magnolia per Discovery Italia, è giunta alla 7 a edizione e sarà trasmessa da venerdì alle 21,10 su RealTime, al canale 31 del digitale terrestre.