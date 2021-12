Da Gorle Veronica, 9 anni, in gara allo Zecchino d’oro sulle note di Baglioni

Musica, amicizia e tanta allegria e testi firmati da grandi autori con tematiche importanti: l’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare. La 64ª edizione dello Zecchino d’oro andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio tv dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti.

La kermesse è stata presentata ieri dal direttore dell’ammiraglia del servizio pubblico Stefano Coletta e dai conduttori insieme a Frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, e Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro «Mariele Ventre».