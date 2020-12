Da Orietta Berti a Fedez a Sanremo Ecco i 26 big in gara all’Ariston

Nel suo Festival della rinascita, Amadeus assembra cantanti e canzoni. Otto i giovani, 6 usciti dalla finale di Sanremo Giovani, 2 in arrivo da Area Sanremo. I risultati arrivano in tarda serata, nonostante l’esclusione dalla giuria di Morgan che ne ha combinata un’altra delle sue. I ragazzi li scopriremo con calma, li ascolteremo sul sito del Festival, poi li dimenticheremo quasi tutti, in fretta, come accade ogni volta. Quanto ai «Big» si passa da 20 a 26 partecipanti e dunque si affolla l’Ariston in modo che ogni trasmissione, dal 2 al 6 marzo 2021, finisca alle Calende, con evidenti ricadute sugli ascolti.

Ospite non invitato, ma probabilmente presente, il malefico virus potrebbe anche dire la sua sullo spettacolo in presenza, anche se Ama da quell’orecchio non ci sente e Stefano Coletta, direttore di RaiUno, assicura che il prossimo sarà un Sanremo tradizionale, nel rispetto delle regole anti covid-19 e dei dpcm che nel frattempo saranno entrati in vigore. Si parte dal gioco giovanile per annunciare la gara più importante. A marzo si vedrà se sarà eventualmente necessario un piano B, l’ipotesi del programma televisivo senza pubblico in presenza sarebbe comunque praticabile.