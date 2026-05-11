Da Real Time «Turisti per case» approda a Bergamo

A guidare i 5 episodi di questa avventura sono i tre «professionisti del comfort» di Real Time: gli agenti di «Casa a prima vista» I da Di Filippo e Gianluca Torre , insieme a Tommaso Zorzi , volto di «Cortesie per gli ospiti». Il loro obiettivo è andare alla scoperta delle case vacanza più affascinanti e particolari d’Italia, tra diversi stili di ospitalità.

Come funziona la trasmissione

In ogni puntata, a turno, uno tra Ida, Gianluca e Tommaso lancia una sfida esprimendo un preciso desiderio di vacanza e indicando la destinazione. Gli altri due scelgono ciascuno una struttura in cui trascorrere un breve soggiorno. Solo chi ha espresso il desiderio valuta: Posizione (contesto esterno e panorama), Home Tour (spazi interni e camere), Esperienza (attività e servizi offerti) e Ospitalità (accoglienza, professionalità e storia dei proprietari) di ogni struttura in gara, attribuendo un giudizio tra «“Non ci siamo», «Ok», «Buono» e «Top».Al termine del soggiorno, chi ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il «Super Top», che vale doppio. Questo si aggiunge ai giudizi già espressi e decreta il vincitore di puntata.