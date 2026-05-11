Da Real Time «Turisti per case» approda a Bergamo
LA TRASMISSIONE. Dopo il successo della prima stagione, è tornata su Real Time la seconda edizione di «Turisti per case», il programma che unisce la passione per le abitazioni all’arte dell’accoglienza.
Bergamo
A guidare i 5 episodi di questa avventura sono i tre «professionisti del comfort» di Real Time: gli agenti di «Casa a prima vista» Ida Di Filippo e Gianluca Torre, insieme a Tommaso Zorzi, volto di «Cortesie per gli ospiti». Il loro obiettivo è andare alla scoperta delle case vacanza più affascinanti e particolari d’Italia, tra diversi stili di ospitalità.
Nella seconda puntata, in onda mercoledì 13 maggio alle 21,30, i tre visiteranno due soggiorni/casa vacanza della provincia di Bergamo.
Come funziona la trasmissione
In ogni puntata, a turno, uno tra Ida, Gianluca e Tommaso lancia una sfida esprimendo un preciso desiderio di vacanza e indicando la destinazione. Gli altri due scelgono ciascuno una struttura in cui trascorrere un breve soggiorno. Solo chi ha espresso il desiderio valuta: Posizione (contesto esterno e panorama), Home Tour (spazi interni e camere), Esperienza (attività e servizi offerti) e Ospitalità (accoglienza, professionalità e storia dei proprietari) di ogni struttura in gara, attribuendo un giudizio tra «“Non ci siamo», «Ok», «Buono» e «Top».Al termine del soggiorno, chi ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il «Super Top», che vale doppio. Questo si aggiunge ai giudizi già espressi e decreta il vincitore di puntata.
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