Dalla giustizia alla natura, 20 incontri con la rassegna «Tierra!»: ecco il programma

Dalla sana alimentazione alla giustizia, dalla fragilità degli adolescenti alla difesa dell’ambiente. Mercoledì 21 febbraio riparte da Stezzano la rassegna culturale itinerante «Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano», che grazie agli incontri con autorevoli ospiti, spazia nei vari campi del sapere, per individuare percorsi che aiutino a costruire un mondo più solidale, rispettoso della natura e dell’umanità.

Venti incontri serali

La nona edizione, che si concluderà sabato 13 aprile a Brembate, prevede venti incontri in altrettanti Comuni della Bergamasca che fanno capo ai Sistemi bibliotecari intercomunali di Dalmine e dell’area Nord-Ovest (promotori della rassegna), per riflettere sull’attualità e sul futuro, senza trascurare il passato, dalle fake news sul nucleare alle tradizioni e storie bergamasche. «In questo momento storico complesso, in cui spesso lo spaesamento e l’incertezza prevalgono – spiegano gli organizzatori – abbiamo programmato venti incontri con la convinzione che il sapere, la conoscenza, l’incontro sono elementi essenziali per acquisire maggiore consapevolezza e capacità critica per affrontare con fiducia l’oggi e il domani, senza dimenticare il passato». La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Bergamo, con il supporto tecnico di Azienda Isola e della Rete Bibliotecaria Bergamasca e la direzione artistica di Ornella Bramani.

Febbraio

Si parte mercoledì 21 febbraio all’auditorium Moscheni presso la scuola «Nullo» di Stezzano con Franco Berrino, medico e maestro della sana alimentazione, che interverrà sul tema «Accorgersi di vivere». Sabato 24 a Urgnano (castello Albani) si parla di chimica applicata al quotidiano con Marco Martinelli, divulgatore scientifico, per superare la diffidenza che spesso accompagna questo campo del sapere. Titolo della serata «La chimica nel nostro quotidiano». «Credere nella giustizia» è il tema affrontato martedì 27 febbraio a Dalmine con Gaia Tortora, Claudia Zilioli, Andrea Moltrasio e Michele Padovano; esperienze di vita vissuta di chi ha dovuto combattere per affermare la propria innocenza.

Lo scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri, invece, mercoledì 28 all’auditorium comunale di Terno d’Isola in «Una narrazione lunga miliardi di anni» ripercorre gli eventi più importanti della storia che possono aiutare a interpretare la complessità del presente. Chiude gli appuntamenti di febbraio Claudio Tognozzi, appassionato di cultura locale, che giovedì 29, nella biblioteca di Filago, racconterà storia e curiosità della ferrovia della Valle Brembana.

Marzo

Gli incontri di marzo iniziano sabato 2 a Osio Sopra con «La città, il bosco, la campagna»: la natura raccontata da Niccolò Reverdini, umanista, filologo, naturalista e agricoltore. «Generazione fragile» è il tema affrontato da uno dei più noti psicoterapeuti in Italia dell’età evolutiva, Leonardo Mendolicchio, mercoledì 6 a Verdello. Giovedì 7 marzo, a Osio Sotto, il fondatore della catena «Eataly», nata per diffondere e valorizzare l’eccellenza gastronomica italiana, Oscar Farinetti, illustrerà le sue «Ricette per il successo». Nell’incontro di venerdì 8 marzo, a Capriate San Gervasio, con Alessandra Repossi e Francesca Cosi un «Treno letterario» attraverso le pagine della letteratura. Anche sabato 9 a Verdellino si parla di viaggio, o meglio del camminare come pratica rigenerante per entrare in contatto con la terra e con il nostro io più profondo: «Viaggiare camminando» vede protagonista Luca Gianotti, fondatore della Compagnia dei Cammini e camminatore in tante parti del mondo. Con Edda Negri Mussolini, giovedì 14 marzo a Mapello, si ripercorre, invece, la storia della famiglia Mussolini dopo la caduta del regime fascista nell’incontro «Ritratto di famiglia». Luca Romano, conosciuto sui social come l’avvocato dell’atomo, nella serata «Fake news sull’energia blu» svelerà gli errori sulle informazioni e convinzioni sul tema del nucleare. L’appuntamento è a Villa d’Almè, venerdì 15 marzo. «Pastore per scelta» è, invece, la storia personale raccontata da Marzia Verona giovedì 21 marzo a Presezzo.

Aprile

Ad aprile sette appuntamenti: martedì 2 a Ponte San Pietro «Cos’hanno in testa gli americani», approfondita panoramica sulla situazione americana e sull’influenza che gli Stati Uniti hanno anche sull’Italia, presentata da Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del giornale online «Il Post». Con lo psichiatra e autore di numerose pubblicazioni scientifiche, Antonino Taburello, si parla invece di relazioni d’amore, giovedì 4 aprile a Paladina. Solidarietà, responsabilità collettiva e uguaglianza sono i temi affrontati da Giorgia Serughetti in «C’è qualcosa di più grande degli individui», venerdì 5 a Zanica. Tappa a Solza, lunedì 8 aprile, con la giornalista Tonia Mastrobuoni, corrispondente de «La Repubblica» che, in «I diritti essenziali», porta la sua testimonianza sulla criticità delle democrazia in Ungheria e Polonia. Focus sulla figura di Simone Pianetti, ricordato come il bandito della Val Brembana, con il pronipote Denis Pianetti che illustrerà quindici anni di studi e ricerche l’11 aprile a Curno. A Levate venerdì 12 «Lavoro e pensione» con Pasquale Tridico, presidente dell’Inps dal 2019 al 2023. Infine il 13 aprile a Brembate Irene Foresti sul tema «Polenta: tradizione e cultura bergamasca».

