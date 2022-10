Dalla musica ai comici: 40 spettacoli per la stagione del Creberg Teatro Bergamo

È iniziata pochi giorni fa e in grande spolvero la stagione Creberg Teatro Bergamo 22/23, che con due date dei Negramaro in un’inconsueta veste unplugged, ha incantato quasi tremila fans. Quaranta gli spettacoli in cartellone che come sempre spazieranno dalla prosa al cabaret, dai concerti ai musical, dalla commedia brillante alla danza moderna e al reading contemporaneo; il «classico» mix pop che contraddistingue le stagioni del CrebergTeatro e che riesce a non deludere nessuno.