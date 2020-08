Dante, musica lirica e i burattini La grande ripartenza del Ducato in centro

La cultura popolare si rimette in moto: dal 20 agosto cinque spettacoli nel cortile di via Tasso con il Ducato di Piazza Pontida.

La macchina della cultura popolare bergamasca si è messa in moto: a partire dal 20 agosto il Ducato Di Piazza Pontida organizza cinque spettacoli nel cortile del Palazzo della Provincia in via Tasso Bergamo, nell’ambito della rassegna «E......state in Provincia» . Gli spettacoli, a ingresso gratuito, inizieranno alle ore 20.45. Per garantire il distanziamento, le prenotazioni sono obbligatorie, attraverso la piattaforma Eventbrite (per informazioni 340 2460452).

«Non ci sarà sipario e il soffitto sarà il cielo di Bergamo. In più saremo rigorosamente tenuti a prenotare il nostro posto a sedere, ma sarà Teatro con la T maiuscola», commenta il Duca di Piazza Pontida, Mario Morott i. Si comincia con una serata dedicata a Dante, giovedì 20 agosto: «Leggerdante. Un’esperienza di viaggio attraverso l’Inferno», alla ricerca delle analogie tra la discesa nel regno delle ombre del Sommo Poeta e il dramma vissuto dalla nostra città durante la fase più cruenta della pandemia. Ferruccio Giuliani, Alessandro Cuppini e Giusi Bonacina leggeranno e commenteranno alcuni tra i canti più significativi della prima cantica della Divina Commedia, accompagnati dalle note della musica trecentesca del gruppo strumentale «I Trata Burata».