Danze e acrobazie in piazza nel grande cubo sospeso in aria

Una grande festa in piazza per le famiglie con animazione per i bambini e un grande palco sospeso nell’aria. «Che spettacolo il festival!», evento promosso dalla rete di oltre 40 soggetti culturali responsabili durante tutto l’anno della programmazione family friendly della Capitale, è in programma a Bergamo per sabato 23 settembre.

Bimbi alle prese con le costruzioni Kapla nel cortile di Palazzo Frizzoni Per i più piccoli sarà allestito «Il cantiere dei sogni» di Kapla Italia nel cortile di Palazzo Frizzoni dalle 14,30 alle 18,30 dove sarà possibile costruire e giocare insieme con le tavolette magiche Kapla. «Si tratta di un’animazione a grande scala – spiegano gli organizzatori–, degna di un cantiere urbano, in cui crescono come dei funghi grattacieli, ponti invasi da animali e personaggi di fantasia. I protagonisti sono i bambini che insieme agli adulti sperimentano la scultura e l’architettura con sguardo meravigliato e divertito». Kapla è un insieme di tavolette unimodulari di legno naturale di pino marittimo coltivato (certificato Pefc) finemente squadrate, ideali per costruire senza fissaggio, ad ogni età. Semplice e versatile, adatto a tutte le mani, dalle più minute e inesperte dei bimbi piccoli a quelle ferme e decise dei più grandi, Kapla può rappresentare un’introduzione al mondo dell’arte, alla scultura e all’architettura mettendo in moto la fantasia, la logica, la spazialità.