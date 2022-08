Dargen D’Amico chiude Filagosto

Dargen D’Amico è stato per tanto tempo un «famoso sconosciuto», poi Sanremo l’ha abbracciato e la situazione è cambiata radicalmente. È lui che domenica 7 agosto sera chiude in bellezza il Filagosto di quest’anno, con un concerto che si annuncia ben affollato, in quel di Filago, nell’area di via delle Industrie al civico 1 (inizio ore 21.30; ingresso libero) .