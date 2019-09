Dialetto, teatro e comicità Sipario sul Filodrammatici

La gestione è a cura dell’associazione Tac – Treviglio Arte Cultura, con il patrocinio della Città di Treviglio. Da 5 anni l’associazione organizza la stagione con il sostegno di vari sponsor. «Il criterio di scelta è sempre stato la trasversalità: poter offrire un calendario variegato nelle forme artistiche, nei generi e nei linguaggi, che rispondesse ai gusti di tutte le età – spiega il direttore artistico Alberto Galli -. Nel calendario ci sono nomi famosi e altri da scoprire, la storica rassegna dialettale e anche quella per le piccole compagnie, che abbiamo confermato per dare ancora la possibilità a gruppi teatrali emergenti di calcare un palco importante». Continua: «L’anno scorso abbiamo raggiunto le 7000 presenze. Un numero sempre in crescita». A inaugurare la stagione sarà la rassegna musicale, composta da 10 date: rock, cantautorato e melodica italiana, folk e classica. Proprio quest’ultima risuonerà in teatro venerdì 4 ottobre alle 21 grazie al compositore e pianista Beppe (Umberto) Bornaghi che proporrà «Esencia…il pianoforte in viaggio tra cuore e futuro».