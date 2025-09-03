Burger button
Cultura e Spettacoli / Valle Imagna
Mercoledì 03 Settembre 2025

Domenica luna rossa ed eclissi. A San Tomé uno spettacolo con musica dal vivo

IL FENOMENO. Domenica 7 settembre la Luna diventerà rossa. Si tratta di un’eclissi totale che raggiungerà il suo massimo alle 20.13 quando sarà visibile anche in Italia. Il fenomeno sarà osservabile anche a occhio nudo, meteo permettendo. A San Tomè uno serata musicale.

San Tomè di notte
San Tomè di notte

Almenno San Bartolomeo

La durata prevista per la fase di totalità è di 82 minuti durante i quali il cielo di tingerà di color sangue. Un’eclissi totale era già stata registrata a marzo 2025 ma era visibile solo dalle Americhe. Il fenomeno di domenica sarà visibile anche dall’Italia: si potrà osservare la seconda parte dell’eclissi, con l’uscita della Luna piena dall’ombra della Terra.

Per vivere questo momento la Pro Loco di Almenno San Bartolomeo propone domenica sera un evento unico, dalle 19 alle 22, con l’accompagnamento musicale del maestro Sebastiano Mazzoleni.

Una serata tra natura, musica e astronomia

L’iniziativa, pensata per regalare un momento piacevole e condiviso a tutti gli appassionati, non ha fini di lucro. I partecipanti sono invitati a portare un plaid o una coperta per sedersi sull’erba e godere della magia della luna, accompagnati dalle note del pianoforte.
Non essendoci illuminazione lungo il sentiero dell’Agro, è consigliato portare una torcia. Durante la serata sarà attivo un servizio food e bar.

Parcheggi e accessi

Il parcheggio di San Tomé resterà chiuso. Sarà possibile lasciare l’auto: al Centro Commerciale Conad in via del Commercio 2 al parcheggio di via della Regina Entrambi ad Almenno San Bartolomeo, in circa 10 minuti di cammino lungo il sentiero dell’Agro si raggiungerà la destinazione.
Per le persone con disabilità è previsto l’accesso diretto al parcheggio di San Tomé, con l’obbligo per gli accompagnatori di riportare poi l’auto nei parcheggi dedicati.

