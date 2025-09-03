Domenica luna rossa ed eclissi. A San Tomé uno spettacolo con musica dal vivo

La durata prevista per la fase di totalità è di 82 minuti durante i quali il cielo di tingerà di color sangue. Un’eclissi totale era già stata registrata a marzo 2025 ma era visibile solo dalle Americhe. Il fenomeno di domenica sarà visibile anche dall’Italia: si potrà osservare la seconda parte dell’eclissi, con l’uscita della Luna piena dall’ombra della Terra.

Una serata tra natura, musica e astronomia

L’iniziativa, pensata per regalare un momento piacevole e condiviso a tutti gli appassionati, non ha fini di lucro. I partecipanti sono invitati a portare un plaid o una coperta per sedersi sull’erba e godere della magia della luna, accompagnati dalle note del pianoforte.

Non essendoci illuminazione lungo il sentiero dell’Agro, è consigliato portare una torcia. Durante la serata sarà attivo un servizio food e bar.