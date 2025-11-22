Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 22 Novembre 2025

Donizetti Opera: Bordogna si sente male in scena, ma poi finisce lo spettacolo

LIRICA. Venerdì sera durante «Il furioso nell’isola di San Domingo», qualche minuto di apprensione per il protagonista, Paolo Bordogna che poi però si riprende e porta a termine lo spettacolo.

Bernardino Zappa
Bernardino Zappa
Il baritono Paolo Bordogna riceve gli applausi del pubblico e del soprano Nino Machaidze al termine della recita de Il furioso all’isola di San Domingo durante la quale si è sentito male
Il baritono Paolo Bordogna riceve gli applausi del pubblico e del soprano Nino Machaidze al termine della recita de Il furioso all’isola di San Domingo durante la quale si è sentito male

Bergamo

Malore in scena per il baritono Paolo Bordogna protagonista de «Il furioso nell’isola di San Domingo» per il Festival Donizetti Opera. Venerdì sera al Teatro Donizetti, dopo l’intervallo, c’è stato un quarto d’ora di suspence, con il timore che il lieto fine dell’opera di Donizetti potesse sfumare a pochi passi dal traguardo.

Bordogna, familiare al pubblico orobico, vestiva i panni del «furioso» Cardenio e poco dopo le 22 si è portato la mano alla bocca, come per un improvviso conato di vomito, poco prima di cantare l’aria culmine «Lasciarti è impossibile, sei nata per me».

Dopo qualche minuto, a sipario chiuso, il coordinatore artistico Gabriele Donà spiegava al pubblico che ci sarebbero voluti alcuni minuti per capire se le condizioni del cantante avrebbero portato all’interruzione definitiva o se sarebbe stato possibile proseguire, come poi avvenuto.

I precedenti

Due sono i precedenti simili, in tempi recenti. Ne «Il diluvio universale», il basso argentino Nahuel Di Pierro fu vittima di una faringite alla fine del primo atto. Proseguì limitandosi a recitare i movimenti scenici della sua parte, mentre la voce di Alessandro Abis, che cantò con leggio in abiti borghesi, lo sostituiva. Sempre nel 2023 un malore colse anche Caterina Sala in «Lucie di Lammermoor» (versione francese del capolavoro) e venne sostituita dopo il primo atto da Vittoriana De Amicis.

