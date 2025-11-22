Donizetti Opera: Bordogna si sente male in scena, ma poi finisce lo spettacolo

Malore in scena per il baritono Paolo Bordogna protagonista de «Il furioso nell’isola di San Domingo» per il Festival Donizetti Opera. Venerdì sera al Teatro Donizetti, dopo l’intervallo, c’è stato un quarto d’ora di suspence, con il timore che il lieto fine dell’opera di Donizetti potesse sfumare a pochi passi dal traguardo.

Bordogna, familiare al pubblico orobico, vestiva i panni del «furioso» Cardenio e poco dopo le 22 si è portato la mano alla bocca, come per un improvviso conato di vomito, poco prima di cantare l’aria culmine «Lasciarti è impossibile, sei nata per me».

Dopo qualche minuto, a sipario chiuso, il coordinatore artistico Gabriele Donà spiegava al pubblico che ci sarebbero voluti alcuni minuti per capire se le condizioni del cantante avrebbero portato all’interruzione definitiva o se sarebbe stato possibile proseguire, come poi avvenuto.

I precedenti