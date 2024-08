Due orologi e il tempo della storia, fra le lancette tre secoli di vita - Foto e video

Dettagli, angoli di città da scoprire e riscoprire. Camminando per le vie di Bergamo bassa, alzando lo sguardo sulla facciata di una chiesa, due orologi ci portano indietro nei secoli, fino al Settecento. Segnavano il tempo, ma anche i turni per l’irrigazione degli orti, e con la loro presenza ci ricordano il passato agricolo in questo angolo città nei pressi dell’antico «Fossatum Comunis Pergami», la roggia Serio.