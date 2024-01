È «Kusama mania», 15mila ingressi venduti in 8 ore per la mostra

Una nuova proroga e quindicimila biglietti andati a ruba in otto ore. Non finisce di sorprendere la mostra di Yayoi Kusama «Infinito Presente» a Palazzo della Ragione. Salgono a 85mila i ticket d’ingresso venduti on line per l’esposizione dell’artista giapponese, che era previsto durasse meno di due mesi e invece, a grande richiesta, resterà allestita sino al 21 aprile 2024.

«Ampliare gli slot serali»

«Siamo riusciti a ottenere dal Whitney Museum di New York un’ulteriore proroga del prestito – spiega Stefano Raimondi, curatore della mostra per l’associazione The Blank Contemporary Art –. Abbiamo cercato in tutti i modi di soddisfare le richieste del pubblico, anche ampliando gli orari di apertura. Cercheremo di tenerla aperta anche mezza giornata il lunedì e di ampliare gli slot serali». Un successo che ha stupito gli stessi organizzatori. «Una scommessa vinta e una sfida incredibile per noi di The Blank – continua Raimondi – se consideriamo che il costo di questo evento (450mila euro, ndr) equivale a diversi anni del nostro bilancio. Un’eredità che andrà alimentata». Capitale della Cultura ha fatto la sua parte, in termini di visibilità, ma probabilmente quel 50% di visitatori arrivato da fuori regione, e i tanti stranieri, sono l’effetto della notorietà dell’artista giapponese. Parla di «Kusama mania», l’assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti. «Un fenomeno del tutto inaspettato per una città di piccole dimensioni come la nostra, a cominciare dal fatto che il Whitney aveva prestato questa installazione solo a grandi musei di Londra e Parigi».