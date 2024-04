Ensemble Locatelli festeggia con le «Quattro stagioni» di Vivaldi

La Stagione concertistica di Ensemble Locatelli dedicata alla musica barocca su strumenti storici è arrivata al secondo appuntamento. Dopo il successo nel debutto della rassegna, avvenuto lo scorso 17 marzo al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti con « Membra Jesu Nostri » di Buxtehude, il nuovo concerto prevede un programma conosciutissimo e molto amato: « Le quattro stagioni » di Antonio Vivaldi , che verranno rappresentate il 14 aprile alle 11. La location del concerto, ovvero il Teatro Sociale in Città Alta a Bergamo , è perfetta per far risaltare tutti i dettagli insiti nella scrittura vivaldiana, grazie alla sua acustica cristallina e pulita.

Imitazione della natura

Il violino solista

Anniversario ed esibizione mattutina

Proprio il 14 aprile cade inoltre il 10°anniversario di Ensemble Locatelli, formazione che vide il proprio debutto nel 2014 in Sala Greppi a Bergamo, e la coincidenza crea le premesse per una grande festa al suono della musica del «prete rosso». Il concerto, organizzato in orario mattutino come gran parte della Stagione 2024, si configura come una novità assoluta anche per il panorama bergamasco, dal momento che segna l’inaugurazione di una serie di concerti matinée, sul modello di quanto già avviene nelle capitali europee. La prevendita è aperta sul sito www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro Donizetti: 20 euro intero, 15 euro ridotto. L’appuntamento quindi è il 14 aprile alle 11 al Teatro Sociale di Bergamo, con il programma.