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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 07 Giugno 2026

Esterno Notte torna a Bergamo: dall’11 giugno il grande cinema sotto le stelle

IL GRANDE SCHERMO. La storica rassegna di Laboratorio 80 torna nel cortile della Biblioteca Caversazzi con prime visioni, classici restaurati, film in lingua originale ed eventi speciali.

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Esterno Notte torna a Bergamo: dall’11 giugno il grande cinema sotto le stelle

L’estate bergamasca ritrova uno dei suoi appuntamenti culturali più amati. Da mercoledì 11 giugno torna Esterno Notte, la storica rassegna di cinema all’aperto organizzata nel suggestivo cortile della Biblioteca Caversazzi, in via Tasso 5.

Il cartellone propone anche quest’anno una selezione che spazia tra prime visioni, i migliori titoli della stagione appena conclusa, grandi classici restaurati e i tradizionali appuntamenti del mercoledì dedicati ai cult in lingua originale , realizzati in collaborazione con Bergamo Film Meeting. Non mancheranno inoltre anteprime, eventi speciali e nuove collaborazioni che arricchiranno la programmazione estiva.

Tra le novità più apprezzate torna anche Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente di assistere alle proiezioni del cinema italiano ed europeo al prezzo speciale di 3,50 euro. Per gli altri film il biglietto intero è di 6,50 euro, con riduzioni a 5,50 euro per over 65, under 27 e per numerose categorie convenzionate. I tesserati di Laboratorio 80 potranno invece accedere alle proiezioni al costo di 4,50 euro.

Per evitare le attese in cassa è possibile acquistare i biglietti online. Un’occasione per vivere il grande cinema all’aperto nel cuore di Bergamo, tra novità, riscoperte e serate da condividere sotto le stelle.

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