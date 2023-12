Fabio Volo presenta «Tutto è qui per te», pienone a Nxt Station - Foto e video

Fabio Volo è stato ospite a Bergamo nella serata di mercoledì 13 dicembre per presentare il suo nuovo libro «Tutto è qui per te». Tantissimi i lettori arrivati in piazzale Alpini, nella tensostruttura di Nxt Station, per l’incontro con l’autore presentato da Giò Fattoruso di Sottovuoto Eventi. In vetta alle classifiche per la quarta settimana, «Tutto è qui per te» è il tredicesimo libro di Fabio Volo che durante la serata bergamasca, senza rinunciare alla consueta dose di ironia, si è raccontato al pubblico.

L’arrivo di Fabio Volo

(Foto di Bedolis) Tanta gente sotto la tensostruttura

(Foto di Bedolis) Fabio Volo

(Foto di Bedolis)

«Non penso ai risultati quando inizio a scrivere – ha spiegato Volo rispondendo a una domanda di Fattoruso sul successo dei suoi libri – ma sono molto contento quando il libro piace, io ci metto tutto quello che posso. Magari una volta non sei primo, sei secondo, non importa. Io valuto sempre, perché me l’ha insegnato mio padre, in base all’impegno: se io ho dato tutto me stesso, non fa niente se non arrivo primo».