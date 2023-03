Favino: «Io, poliziotto nella cupa Milano». Leggi l’intervista su L’Eco di sabato 11 marzo

Vincitore di 3 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, due Globi d’oro, 3 Ciak d’oro e una Coppa Volpi, interprete di film come «Hammamet», «Il colibrì», «Il traditore», diretto dai più grandi registi italiani, da Bellocchio ad Amelio, da Muccino a Sollima ma anche da Ron Howard in «Rush», l’attore Pierfrancesco Favino incontrerà il pubblico sabato 11 alle 17,30 nella Sala 4 Energia del Cinema Arcadia di Stezzano (Le Due Torri) e alle 19, all’Uci di Orio (Oriocenter), per presentare il film «L’ultima notte di Amore» diretto da Andrea Di Stefano, distribuito da Vision Distribution (nel cast anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva).