Festa per i 50 anni del rifugio Curò con i Sushi Cornucopia e i Pink Floyd

Un disco che compie 50 anni («The dark side of the moon» dei Pink Floyd) per festeggiare lo stesso anniversario del rifugio Antonio Curò . Domenica 24 settembre si prepara una grande festa al rifugio situato a 1915 metri in territorio di Valbondione. I Sushi Cornucopia, cover band della Val Seriana nata nel 2000, suoneranno per intero il disco dei Pink Floyd nella versione ribattezzata «The dark side of the Sushi». La collaborazione fra i Sushi Cornucopia e i rifugisti del Curò è iniziata qualche anno fa. La formazione attuale dei Sushi Cornucopia vede Mauro Ghilardini alla voce, Giorgio Sala chitarra e cori, Francesco Maffeis tastiere e cori, Alberto Bigoni basso e Alberto Gritti batteria.

Anteprima di uno spettacolo a Clusone

La locandina

«Proporremo l’anteprima dello spettacolo che debutterà a Clusone il 15, 16 e 17 dicembre al teatro mons. Tomasini», dice Maffeis. L’appuntamento è per domenica 24 settembre alle 14.30 nello spazio antistante il rifugio (nella zona della piazzola per elicotteri). In caso di maltempo l’evento verrà rimandato al giorno successivo. Già da qualche giorno il rifugio è vicino al tutto esaurito per il pernottamento in quel fine settimana, mentre al concerto sarà possibile assistere gratuitamente, senza prenotazione. «Siamo tutti musicisti della Val Seriana, suonare qui per noi ha un valore speciale - conclude Maffeis -. Per noi è anche un modo per valorizzare il territorio e legarci ancora di più ad esso».