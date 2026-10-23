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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 23 Ottobre 2026

«Festival del Sarà»: dialoghi sul futuro ad Astino

LA RASSEGNA. Al via venerdì 23 ottobre al Ciid la 12esima edizione, sul tema «Europa allo specchio». Tra gli ospiti l’ex ministro Cingolani e Giorgio Gori.

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«Festival del Sarà»: dialoghi sul futuro ad Astino
La sede del Ciid ad Astino

Dalle 14 di oggi, venerdì 23 ottobre, al Ciid – Copenhagen Institute of Interaction Design nell’ex monastero di Astino prende il via la 12esima edizione del «Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro», sul tema: «Europa allo specchio». Il programma inizierà con un dialogo tra il già ministro Roberto Cingolani e Antonello Barone, ideatore del Festival, dal titolo «Italia, Europa: la libertà di non dipendere».

A seguire il dialogo «Europa: le democrazie alla prova» con l’eurodeputato del Pd Giorgio Gori. Quindi, il panel «Le guerre ai confini. Europa e nuovi conflitti» con Greta Cristini, analista geopolitica, reporter e scrittrice, Gianluca Di Feo, giornalista de La Repubblica, Gianluca Ansalone, professore di Geopolitica, Strategia e Public Affairs al Campus Biomedico di Roma.

Il secondo panel sarà su «Automotive Europa, 2027 l’anno delle scelte», con Roberto Vavassori, presidente Anfia e direttore delle relazioni istituzionali di Brembo, Simona Maschi, fondatrice Ciid, e Fabio Pressi, ceo di A2A E-Mobility e presidente di Motus-E. A chiudere, il dialogo «Lingue, identità, destini. Europa plurale, Europa unita?» tra Dario Fabbri, direttore della rivista di geopolitica Dominio e Antonello Barone.

La 12esima edizione del Festival del Sarà, di cui L’Eco di Bergamo è media partner, verrà introdotta dai saluti della sindaca Elena Carnevali, dalla collega di Brescia, Laura Castelletti, e da Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo. Il Festival è promosso dalla Camera di Commercio del Molise in collaborazione con Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino, il Ciid, ASvIS - Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e gode dei patrocini istituzionali del Comune di Bergamo, del Comune di Brescia, della Camera di commercio di Bergamo e della Fondazione Mia, di Luiss, dell’Osservatorio Riparte l’Italia, di Motus-E e di Anfia. Diretta streaming su www.festivaldelsara.com.Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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