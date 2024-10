Festival Organistico Internazionale, in scena l’olandese van Dijk

Sul piccolo ma preziosissimo organo della chiesetta della Beata Vergine del Giglio, il più antico della città. Venerdì 4 ottobre suonerà uno dei maggiori esperti al mondo del repertorio rinascimentale e barocco: l’olandese Pieter van Dijk, ”City Organist” della città di Alkmaar e in particolare titolare del famoso organo Van Hagerbeer 1646 custodito nella grande chiesa di St.Laurens.

Il maestro olandese farà rivivere il fascino delle sonorità seicentesche nel corso di due appuntamenti - alle ore 18,30 e alle ore 21 - appositamente allestiti per permettere a più ascoltatori di partecipare all’evento viste le ridotte dimensioni del tempietto.

Il programma affronta l’affascinante repertorio della cosiddetta ‘Scuola del Nord’, tra Amsterdam ed Amburgo, primi prodromi della musica barocca europea. L’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione. Per chi è molto lontano, e non potrà godersi il concerto dal vivo, è prevista la diretta live in streaming sul canale YouTube