Film al cinema: da «Primetime» a «Je so’ pazzo», tutte le novità in sala

Il fine settimana cinematografico porta nelle sale italiane una programmazione variegata, tra thriller internazionali, avventure ispirate ai videogiochi, biografie musicali e film d’animazione. Tra i titoli più interessanti c’è «Primetime», mentre il cinema italiano punta su «Je so’ pazzo», dedicato a Pino Daniele, e «Se ami qualcuno dillo», commedia drammatica con Edoardo Leo. Non mancano una proposta per le famiglie, un documentario dedicato a Carlo Acutis e il ritorno di un grande cult degli anni Novanta.

Da Venezia arriva «Primetime»

Sul versante del thriller e del dramma ispirato a fatti reali arriva «Primetime», diretto da Lance Oppenheim, documentarista statunitense al suo primo lungometraggio di finzione. Il protagonista è Robert Pattinson, affiancato da Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers. Il film si ispira alla storia di Chris Hansen, giornalista televisivo diventato famoso negli Stati Uniti grazie al programma «To Catch a Predator», nel quale uomini sospettati di voler incontrare minorenni venivano smascherati davanti alle telecamere. La pellicola propone una rilettura romanzata dei meccanismi della trasmissione, esplorando il confine tra informazione, spettacolo e ricerca dell’audience. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, «Primetime» ha diviso la critica, tra apprezzamenti per l’interpretazione di Pattinson e riserve sull’efficacia della narrazione.

Per gli appassionati di azione e combattimenti arriva «Street Fighter», diretto da Kitao Sakurai e ispirato alla celebre saga videoludica di Capcom. Nel cast figurano Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Noah Centineo in quello di Ken Masters e Callina Liang nei panni di Chun-Li, insieme a Jason Momoa, David Dastmalchian e al rapper 50 Cent. Ambientata nel 1993, negli anni d’oro delle sale giochi, la vicenda riunisce Ryu e Ken, un tempo amici e ora separati da scelte personali. Sarà Chun-Li a coinvolgerli nel torneo World Warrior, una competizione che li metterà davanti a vecchi conflitti e a una trama più ampia di quanto sembri.

Per chi preferisce la suspense e le atmosfere claustrofobiche c’è «Whalefall: Nella balena», thriller di sopravvivenza diretto da Brian Duffield e interpretato da Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, Jane Levy e John Ortiz. Il protagonista è Jay Gardiner, un giovane subacqueo che si immerge al largo della California per cercare i resti del padre, morto da poco. Durante l’immersione viene inghiottito da un enorme capodoglio e si ritrova intrappolato nel suo ventre, con circa un’ora di ossigeno a disposizione. La lotta per sopravvivere si intreccia con il ricordo del difficile rapporto con il padre e con il tentativo di trovare una riconciliazione. Tratto dal romanzo di Daniel Kraus, il film trasforma le profondità marine in uno scenario angosciante e fuori dall’ordinario.

Per le famiglie

Per le famiglie arriva «Frankie e le creature dimenticate», film d’animazione diretto da Steve Hudson. Ispirato ai libri per ragazzi di Guy Bass, il film rilegge in chiave ironica il mito di Frankenstein. Protagonista è Frankie, la prima creatura riportata a una «quasi vita» dal professor Erasmus, uno scienziato che dà vita a esseri mostruosi per poi dimenticarsene. Nel suo castello-laboratorio è proprio Frankie a prendersi cura delle creature abbandonate, insegnando loro a nascondersi dagli abitanti del villaggio. L’arrivo di un impresario circense, che gli promette fama e affetto, cambierà però ogni cosa. Tra comicità e avventura, il film affronta temi come l’amicizia, l’accettazione della diversità e il desiderio di sentirsi amati.

Tra le produzioni italiane spicca «Se ami qualcuno dillo», diretto da Marco Bonini e interpretato da Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno e Biagio Venditti. La storia comincia quando Sergio, sorpreso durante un tradimento, viene colpito da un malore e finisce in coma. Al suo capezzale si ritrovano la compagna Gabriella, l’ex moglie Alba e il figlio Giulio, persone che hanno con lui rapporti complessi e motivi diversi per essere ferite. Quando Sergio si risveglia, deve reimparare molte cose e si comporta come un bambino nel corpo di un adulto. Questa seconda possibilità lo costringe a rivedere il proprio modo di stare al mondo e ad affrontare una famiglia allargata con cui non ha mai saputo costruire rapporti sereni. Tratto dall’omonimo romanzo dello stesso Bonini, il film alterna ironia e commozione, riflettendo sulle relazioni e sulla possibilità di cambiare.

L’omaggio a Pino Daniele

Sempre italiano è «Je so’ pazzo», film biografico diretto da Nicola Prosatore che racconta la vita di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Accanto a lui recitano Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Leonardo Bianconi e Monica Nappo. Il racconto ripercorre il percorso umano e artistico del cantautore napoletano, dall’infanzia difficile fino alla consacrazione e al celebre concerto del 1981 davanti a circa 200mila persone. La musica diventa il modo attraverso cui Pino esprime fragilità, desideri e conflitti familiari, fondendo blues, jazz e tradizione partenopea in uno stile destinato a lasciare il segno.

A completare le proposte arriva «Carlo Acutis. Il giovane santo», documentario italiano diretto da Luca Salmaso. In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Acutis, il film ne ricostruisce la vita attraverso fotografie, video privati e testimonianze, comprese quelle dei genitori. Il documentario segue il suo percorso umano e spirituale, raccontando anche la passione per l’informatica e l’utilizzo di Internet per diffondere la fede. Il racconto arriva fino alla canonizzazione del 7 settembre 2025, proponendo un ritratto del giovane oltre la figura religiosa. Il film sarà distribuito nelle sale dal 15 al 21 ottobre, come evento a programmazione limitata.

Le proiezioni speciali

Per le proiezioni speciali, anche la provincia di Bergamo può contare su un appuntamento di rilievo: «Trainspotting» torna al cinema restaurato in 4K per il trentesimo anniversario. Diretto da Danny Boyle nel 1996 e interpretato da Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner e Jonny Lee Miller, il film racconta la vita di Mark Renton e del suo gruppo di amici nella Scozia degli anni Novanta, tra dipendenze, precarietà e tentativi di cambiare strada. La colonna sonora, con «Born Slippy» degli Underworld, ha contribuito a renderlo un cult generazionale. Nella Bergamasca la riedizione è programmata all’Arcadia Cinema di Stezzano lunedì 19 e martedì 20 ottobre alle 21.30, mentre Lab 80 la propone all’Auditorium Cult! di Bergamo martedì 20 e mercoledì 21 ottobre alle 21, in versione originale sottotitolata.