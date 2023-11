Fine settimana al cinema: anche a Bergamo arriva «The Marvel»

La grande novità di questo weekend è «The Marvels», basato sui fumetti Marvel e sequel di «Captain Marvel», uscito nel 2019, e della miniserie televisiva del 2022 «Ms. Marvel». In questo nuovo capitolo i poteri di Carol Danvers (Captain Marvel) si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e del capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta dell’agenzia Saber di Nick Fury. Questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare insieme per salvare l’universo. Il cast è composto da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Park Seo-joon e Samuel L. Jackson. Acquistando online i biglietti per le proiezioni in programma fino al 12 novembre nei cinema Uci, gli spettatori riceveranno in regalo un esclusivo poster del film.

Codice Carla

Per gli appassionati di storie biografiche, esce il docu-film «Codice Carla», dedicato a Carla Fracci e diretto da Daniele Luchetti. L’opera combina rare interviste, immagini di repertorio e testimonianze d’eccezione: nella pellicola intervengono infatti Roberto Bolle, Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carlson, Eleonora Abbagnato e molti altri, per raccontare la storia e la vita di una donna che non è stata solo una ballerina, ma una vera e propria icona. Il documentario sarà disponibile nelle sale il 13-14-15 novembre.

In vista dell’arrivo di «Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente», in uscita il 15 novembre, segnaliamo la possibilità di ricevere una sorpresa in regalo: comprando online il biglietto per le proiezioni del film in programma dal 15 al 19 novembre nelle sale Uci, gli spettatori riceveranno in omaggio uno dei quattro esclusivi «character poster» del film.

«Trolls 3 – Tutti insieme»

Per i più piccoli questo fine settimana propone una nuova avventura dei «trolls», intitolata «Trolls 3 – Tutti insieme», terzo capitolo della serie cinematografica d’animazione DreamWorks che combina tanti colori, musica e avventure rocambolesche. Tra i doppiatori originali troviamo Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Cabello, Eric André e Amy Schumer. In italiano invece a dare la voce ai protagonisti – Poppy e Branch – sono Stash e Lodovica Comello.

Sono ancora in sale alcune pellicole italiane che stanno riscuotendo grande successo di pubblico e critica, come «C’è ancora domani» di Paola Cortellesi – appena diventato il film italiano più visto dell’anno – e «Comandante» con Pierfrancesco Favino.

The Marvels

Sequel del film del 2019 «Captain Marvel», trentatreesimo film dell’Universo Cinematografico Marvel. Ora Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta Saber. Questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come «The Marvels». «Questo film è una gigantesca impresa di world-building – afferma Livanos, produttore dell’opera –. Dipinge il più ampio quadro dell’universo cosmico Marvel che abbiamo mai visto. Questo porta con sé nuove location e nuovi personaggi che celebrano tutte le sfaccettature più bizzarre e misteriose della fantascienza che noi film maker amiamo». Il film Marvel Studios «The Marvels» è interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Il film è diretto da Nia DaCosta e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos, Jonathan Schwartz e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Nia DaCosta e Megan McDonnel ed Elissa Karasik.

Trolls 3