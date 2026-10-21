Funesto Festival, 19 eventi per parlare di morte, memoria e di chi resta
LA RASSEGNA. La seconda edizione della rassegna di Sguazzi ODV propone teatro, cinema, musica, mostre e incontri fino al 28 novembre. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.Lettura 1 min.
Bergamo
Diciannove appuntamenti tra teatro, cinema, musica, incontri e mostre per affrontare il tema della morte e di chi resta. È in corso la seconda edizione del Funesto Festival, organizzato dall’associazione Sguazzi Odv. La manifestazione, intitolata «Il nostro modo di restare», prosegue fino al 28 novembre tra Bergamo e sei comuni della provincia: Gorlago, Verdellino, Gazzaniga, Seriate, Ciserano e Levate. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
Dopo l’inaugurazione del 16 ottobre a Gorlago, il programma riprende il 30 ottobre con iniziative dedicate al lutto, alla memoria e all’assenza.
Funesto Festival, gli appuntamenti a Bergamo
Dal 30 ottobre al 2 novembre, lo Spazio Cento4 ospita «Magic and Loss», mostra fotografica di Enrico Bedolo sui corpi pietrificati dallo scienziato Paolo Gorini. Il 31 ottobre al Teatro Renzo Vescovi va in scena «L’archivio delle anime. Amleto» con Massimiliano Donato.
Il 1° novembre al Teatro Sant’Andrea sono in programma un concerto pianistico di Ernesto Maria Moretti e «Cronaca», poemetto di Ambrogio Previtali.
Gli eventi in provincia fino al 28 novembre
Il 7 novembre a Gazzaniga sarà ospite lo scrittore Giuseppe Culicchia, mentre l’8 a Verdellino torna «Mentre morivo», tratto da Faulkner. Il 13 novembre a Seriate un incontro sulla giustizia riparativa; il 16 a Bergamo spazio alle morti sul lavoro con il documentario «Articolo 1».
Il 22 novembre a Ciserano un convegno affronterà il tema del fine vita e delle disposizioni anticipate di trattamento. Chiusura il 28 novembre a Levate con lo spettacolo «Strappi».
«Vogliamo continuare a creare occasioni per parlare di morte in modo aperto e condiviso», spiega Alessandro Moro, presidente di Sguazzi Odv. L’ingresso è gratuito, con possibilità di donazione. Per lo spettacolo del 31 ottobre è richiesta la prenotazione sul sito del festival.
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