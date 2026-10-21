Funesto Festival, 19 eventi per parlare di morte, memoria e di chi resta

Diciannove appuntamenti tra teatro, cinema, musica, incontri e mostre per affrontare il tema della morte e di chi resta. È in corso la seconda edizione del Funesto Festival, organizzato dall’associazione Sguazzi Odv. La manifestazione, intitolata «Il nostro modo di restare», prosegue fino al 28 novembre tra Bergamo e sei comuni della provincia: Gorlago, Verdellino, Gazzaniga, Seriate, Ciserano e Levate. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.