Gamec, oltre 1.400 visitatori nel primo weekend della mostra «Salto nel vuoto»

Un grande successo di pubblico per la mostra «Salto nel vuoto. Arte al di là della materia» , che nel suo primo fine settimana di apertura ha registrato un’affluenza di oltre 1.400 visitatori. In visione alla Gamec fino al 28 maggio 2023, la mostra esplora il tema della smaterializzazione attraverso le opere di oltre 80 artiste e artisti in un racconto trasversale che evidenzia le connessioni esistenti tra le indagini sul vuoto – intraprese dai primi movimenti dell’avanguardia storica e sviluppate dai gruppi sperimentali del secondo dopoguerra –, le ricerche sul flusso risalenti agli anni della prima informatizzazione e l’utilizzo di nuovi linguaggi e realtà virtuali.

Per permettere una fruizione ottimale e senza lunghe attese delle installazioni di realtà virtuale ospitate nello Spazio Zero del museo, durante i prossimi fine settimana i possessori di un biglietto acquistato online – dal sito della Gamec e su midaticket.it – potranno prenotare l’accesso prioritario alla sala attraverso una piattaforma web. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito gamec.it.

Un ottimo riscontro è stato inoltre registrato dalle richieste di prenotazione delle numerose attività collaterali in programma, già sold-out nelle prime date in calendario: dalle visite guidate per adulti del format Domenica al museo ai percorsi per famiglie, ai Baby Art Tour, attività pensate per vivere il museo con bambini e bambine under 3. Nuovi appuntamenti saranno presto calendarizzati, e disponibili sul sito del museo.