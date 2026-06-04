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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 04 Giugno 2026

Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire Fontaine

L’EVENTO. Dal 4 giugno al 18 ottobre a Palazzo della Ragione un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà.

Lettura 1 min.

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Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire Fontaine
La piattaforma laboratoriale di Gamec a Palazzo della Ragione in Città Alta opera realizzata da Fosbury Architecture e Claire Fontaine

Bergamo

La Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione in Città Alta si trasforma in un laboratorio permanente dedicato all’educazione, alla partecipazione e alla conoscenza condivisa. Da giovedì 4 giugno al 18 ottobre 2026 la GAMeC presenta «Tabula Plena», mostra di Fosbury Architecture e Claire Fontaine, aperta da giovedì 4 giugno alle 19.

Il progetto della Gamec

Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire Fontaine
L’entrata di Palazzo della Ragione in Città Alta in cui Gamec ha allestito «Tabula Plena» Fosbury Architecture e Claire Fontaine

L’iniziativa rientra in «Pedagogia della Speranza», programma dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione. Il progetto prende spunto dal pensiero del pedagogista brasiliano Paulo Freire, secondo cui il sapere non viene ricevuto passivamente, ma costruito in modo critico e condiviso.

Fosbury Architecture ha ideato una piattaforma abitabile, accessibile e aperta, pensata per accogliere pubblici diversi: bambini, famiglie, scuole e visitatori di ogni età. Lo spazio ospiterà tre laboratori gratuiti e permanenti, oltre a un’arena destinata all’incontro, all’ascolto e alla lettura.

La partecipazione delle scuole

La piattaforma nasce anche da un lavoro condiviso con 13 classi di scuole di Bergamo e provincia. Bambini, adolescenti e giovani hanno partecipato a laboratori condotti dalle educatrici della Gamec, traducendo in glifi i temi del progetto. I segni saranno integrati nello spazio espositivo, sulla superficie nera della piattaforma che richiama la lavagna scolastica.

Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire Fontaine
L’entrata di Palazzo della Ragione in Città Alta in cui Gamec ha allestito «Tabula Plena» Fosbury Architecture e Claire Fontaine

Le opere di Claire Fontaine

In dialogo con l’installazione, Claire Fontaine propone cinque sculture luminose sospese che riproducono emoji: immagini familiari del linguaggio digitale trasformate in oggetti fisici. L’intervento riflette sul rapporto tra conoscenza, tecnologia, intelligenza artificiale, desiderio e consumo.

Tre laboratori permanenti

I laboratori saranno realizzati con Numero Cromatico, URPS - Ufficio Resurrezione Parole Smarrite di Sabrina D’Alessandro e Adelita Husni Bey. Le attività inviteranno il pubblico a interrogarsi sugli strumenti con cui interpreta il mondo, sulle parole dell’educazione e sulle forme di conoscenza alternative a quelle tradizionali.

Tutte le informazioni qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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