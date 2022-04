Gianna Nannini: a Bergamo con il mio rock esplosivo

In attesa del grande concerto del 28 maggio allo stadio di Firenze, Gianna Nannini è tornata a cantare nei teatri . Il tour elettroacustico arriva a Bergamo martedì 12 aprile al Creberg Teatro (inizio ore 21; biglietti praticamente esauriti). La cantante senese torna in città a qualche mese dal concerto del Lazzaretto in solo , l’estate scorsa. Stavolta è attorniata dalla band con cui si allena per il concerto-evento allo stadio Artemio Franchi.