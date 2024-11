Giugno ’93, Vasco Rossi in città: il doppio concerto che infiammò lo stadio

Una rockstar a Bergamo per un evento memorabile. Siamo nel 1993 , mese di giugno, quando Vasco Rossi arriva in città per un doppio concerto allo stadio comunale. L’anno è quello dell’album «Gli spari sopra» che sancisce l’inarrestabile ascesa del rocker di Zocca, vincendo 10 dischi di platino e vendendo oltre un milione di copie.