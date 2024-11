«Hello World», il 6 dicembre esce il nuovo album dei Pinguini - Guarda il teaser

Il nuovo album «Hello World»

Hello World ha dentro di sé tutto, «hello» - ciao - l’azione e «world» la platea, e con Hello World ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplice parole unite c’è tutto quello che serve. Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo.

La nuova immagine del profilo social dei Pinguini Tattici Nucleari

«Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far pronunciare a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album è come se salutasse il mondo, portando fuori quello che è stato chiuso dentro per anni, le canzoni. Hello World è il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. È un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi», racconta la band.