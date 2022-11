I 60 anni di Diabolik: film, mostra e fumetti omaggio a Curno

L’associazione culturale «Bergomix» ha organizzato una serie di iniziative per i festeggiamenti dei 60 anni di «Diabolik» a Bergamo per sabato 19 novembre. In occasione del debutto dell’attesa pellicola «Diabolik - Ginko all’attacco», ispirata ai celebri fumetti editi da Astorina, ha organizzato uno dei suoi classici e amati eventi cine-fumettistici alla multisala Uci Cinemas Curno. Una grande occasione per gli amanti del genere, un evento pensato appositamente per celebrare questo straordinario mondo, con un’incredibile mostra di originali e memorabilia. Guest star l’unico autore di fumetti bergamasco, Emilio Catellani, che abbia avuto l’onore di lavorare a una storia del Re del Terrore. Il disegnatore sarà a disposizione del pubblico per regalare disegni su richiesta e autografare gli albi in regalo.