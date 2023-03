I bimbi di Alzano portatori di bellezza. Anche a Matera

Dodici statuette di terracotta stanno viaggiando per le vie di Alzano, e non solo. Piccoli segni di una bellezza da diffondere, che sono partiti dai bambini della scuola dell’infanzia «Pesenti» e mirano a rafforzare i legami con il territorio. Il progetto fa parte di una serie di iniziative organizzate proprio nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale della cultura e anche Alzano si sta animando con il progetto «Alzano Bellissima Città».