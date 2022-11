I Pinguini annunciano il primo tour negli stadi

Dopo il tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro e del 23 luglio all’Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo tour negli stadi. Dieci tappe che consacrano il percorso dei sei ragazzi non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza. Il tour della band bergamasca partirà il 7 luglio dal Parco San Giuliano Mestre, per un grande evento in collaborazione con la città di Venezia. Intanto il 2 dicembre i Ptn presenteranno il nuovo disco, Fake News.