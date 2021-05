I Pinguini Tattici Nucleari suonano ai Piani dell’Avaro

Per promuovere il riciclo del legno, una versione di «Scrivile scemo» suonata in mezzo alla natura.

I Pinguini Tattici Nucleari suonano sul Monte Avaro per «Naturae», progetto promosso da Rilegno, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno, in collaborazione con Rockit.

Alcuni cantautori della nuova scena musicale italiana vengono invitati a interpretare loro brani in suggestivi palcoscenici naturali. I Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti a 1.700 metri, ai Piani dell’Avaro, in alta Val Brembana. Tra le primule, gli alberi, la neve e il cielo azzurro, questa versione di «Scrivile scemo», l’ultimo successo della band bergamasca, lancia anche un messaggio di sostenibilità e attenzione all’ambiente (visibile su Youtube).