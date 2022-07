I tormentoni dell’estate? Quest’anno si cantano in coppia - I video

In radio stanno andando forte i Pinguini Tattici Nucleari con «Giovani Wannabe» , ma non scambiate quel pezzo per un tormentone estivo: semmai promette altri tormenti stagionali. Probabilmente ha un tiro più lungo, complice la radiofonia. Il vero tormentone è «mordi e fuggi» come le vacanze degli italiani. Una volta si andava in villeggiatura per tutto il mese di agosto. Chiudevano le fabbriche e il Paese partiva per il mare o la montagna, ora le vacanze sono frammentate, dalle bollette del gas e della corrente, ridotte a un fine settimana lungo o giù di lì. Da quella via anche il tormentone si è preso la licenza di colpire e scappare, senza durare più di tanto. Una volta sui granelli di sabbia delle spiagge italiane girava la signora «Abbronzatissima» con un bel «Sapore di sale» sulla pelle, oggi solo Fedez con «La dolce vita» ammicca al glamour irresistibile degli anni Sessanta, complici Tananai e Mara Sattei.