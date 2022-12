Il 31 dicembre si ride con Bertolino al Creberg: «Sono l’alternativa alla tombola»

Promette un veglione alternativo, senza cappellini né trombette, ma con una buona dose di risate, com’è ormai abituato a dispensare al pubblico bergamasco. Enrico Bertolino tornerà al Teatro Creberg per lo spettacolo di fine anno, il 31 dicembre (ore 22,30 biglietti ancora disponibili) per brindare al 2023 con la sua comicità garbata e attenta all’attualità. Riproponendo la formula dell’«instant theatre», uno spettacolo che cambia ogni sera e dal copione sempre aperto, e «dove – assicura – non mancheranno riferimenti al discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Dalle consulenze in azienda al muratore bergamasco Elvio Paramatti, fino agli spettacoli nell’ultimo anno e mezzo al Donizetti, in fiera, a Dalmine e al Lazzaretto, è forte il legame tra il comico milanese e la nostra città.