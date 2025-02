Il ’900 inquieto e la passione di Schubert nelle «corde» del Quartetto Adorno

Tra classicità e modernità. La 121esima Stagione della Società del Quartetto, sotto la nuova presidenza di Marco Mazzoleni, non perde tempo a dar segno di una predilezione per la musica dei nostri tempi. Lunedì 3 febbraio nella canonica sede di Sala Piatti, in Città Alta, il Quartetto d’archi Adorno ha dato un saggio di classe di questo «nuovo corso» muovendosi tra Schubert, Zemlinsky e Webern. L’Adorno è stato designato «quartetto in residenza» dal presidente Mazzoleni: un riconoscimento di valore e una diuturna collaborazione col più antico sodalizio musicale di Bergamo.

La serata inaugurale

Venerdì 7 febbraio (alle 20) è in programma il secondo concerto con la prima serata (di due) interamente dedicata all’integrale dei Preludi e Fughe di Shostakovich op.87 per pianoforte, solista Sofia Sacco. È uno dei vari momenti che il Quartetto dedica al grande maestro russo nel 50° anniversario dalla morte. Del resto anche la serata inaugurale dell’Adorno si è schiusa nel segno di Shostakovich, con i tempi finali del Quartetto op.110 (1960) fuoriprogramma, due Adagi spettrali e lacerati, ispirati alla distruzione lasciata dal secondo conflitto nella città di Dresda, per un finale verso est, dopo una serata centrata su Vienna e le sue inquietudini.

Oltre cento recital

La pianista Sofia Sacco ha da poco realizzato l’incisione dell’op. 87, vanta oltre 100 recital tra Europa e Asia. L’interpretazione dei Preludi e Fughe op. 87 di Shostakovich le è valsa il riconoscimento della City Music Foundation, con una seconda videoregistrazione integrale dell’opera dopo quella storica di Tatiana Nikolayeva. Come è facile intuire, l’opera è un omaggio Bach e al suo «Clavicembalo ben temperato» di cui mantiene l’impianto sistematico e la progressione tonale per tutti i gradi, maggiori e minori, con varietà di soluzioni tecniche: tuttavia, oltre alla forma le digressioni, le varianti armoniche moderne e le eccentriche visioni tipiche dell’autore, trapelano in ogni brano della raccolta.

Coesione e compattezza

Il Quartetto Adorno - Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, violini, Benedetta Bucci, viola, e Francesco Stefanelli, violoncello -, non è nuovo per il Quartetto di Bergamo. Nell’excursus tra XIX e XX secolo ha mostrato ancora una volta la coesione e l’invidiabile compattezza della formazione. A scapito della relativa giovane età - in fondo il quartetto è stato fondato nel 2015 e il violoncellista iniziale è cambiato -, l’Adorno conferma che anche il nostro Paese sa sfornare organici cameristi d’eccellenza. Nonostante il nome, di ascendenza tedesca (Adorno fu filosofo e musicologo), il quartetto ha saputo imprimere una verve e una carica espressiva intensa e appassionata, che possiamo dire «mediterranea». Questo in ciascuna delle tre pagine proposte, affatto differenti, come scrivono gli stessi componenti.

Gesti sonori e intensità espressiva