Il bergamasco Possenti tra i ricercatori: «Le onde gravitazionali ci svelano il lento respiro dello spazio-tempo»

Oltre 25 anni di osservazioni effettuate dai 6 radiotelescopi più sensibili del mondo hanno portato alla scoperta della presenza nel cosmo di onde gravitazionali di bassissima frequenza : si tratta di una pietra miliare per l’astrofisica contemporanea, perché da un lato aprono una nuova finestra osservativa nella scienza delle onde gravitazionali e dall’altro confermano l’esistenza di onde gravitazionali «ultra lunghe» che, secondo le teorie correnti, dovrebbero essere generate da coppie di buchi neri super-massicci che si sarebbero formati nel processo di fusione fra le galassie.

Lo studio

I risultati dello studio sono stati pubblicati in questi giorni sulla prestigiosa rivista «Astronomy and Astrophysics» dagli scienziati dell’European Pulsar Timing Array (l’Epta), in collaborazione con i colleghi indiani e giapponesi dell’Indian Pulsar Timing Array («InPTA»). Tra i ricercatori