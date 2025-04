«Il Cireneo» e il Nazareno, la storia di un incontro che cambia la vita

Solto Collina di prepara alla Pasqua attraverso una meditazione teatrale che andrà in scena in anteprima nazionale nella Pieve S. Maria Assunta il 3 aprile alle 20.45 (ingresso gratuito). L’evento fa parte del ricco palinsesto della terza edizione delle « Settimane della Cultura » promosso dagli Uffici pastorali e dagli Istituti Culturali Diocesani. Grazie alla cura di deSidera Teatro , nota realtà di produzione teatrale con particolare sensibilità verso l’ambito del Teatro Sacro, vedrà la luce davanti ad un pubblico per la prima volta l’opera teatrale « Il Cireneo », scritta da Ermanno Bencivenga , filosofo e saggista italiano di fama internazionale, che ha scritto questo testo dopo essere restato folgorato dalla capacità interpretativa di Luciano Bertoli .

Esperienza toccante

Una convivenza complessa

La storia a cui il pubblico assisterà potrebbe sembrare nota, quella di Simone, nei Vangeli noto come «il Cireneo». In questo spettacolo, però, la figura del Cireneo sarà raccontata in maniera insolita, divenendo pretesto per allargare lo sguardo verso la società, il territorio in cui la storia del Cristianesimo si consuma, approfondendo il complesso rapporto di convivenza tra i popoli Palestinesi. Lo si racconta nel ritorno a casa del Cireneo dal fatidico incontro, mentre narra la sua avventura ai figli Alessandro e Rufo, due anime diverse ma accomunate dal livore verso i poteri politici da cui si sentono sopraffatti.