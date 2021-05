«Il cuore d’oro di Maurizio fermato dal trauma al torace»

Maurizio Gritti, il muratore di 46 anni morto giovedì mattina in un cantiere a Pagazzano , era un uomo buono e generoso, impegnato nella comunità locale e amava più di ogni altra cosa la sua famiglia.

Nel viavai di persone che da giovedì pomeriggio e fino alla sera hanno voluto portare conforto ai familiari di Maurizio Gritti è la cognata Lorenza Feliciani a parlare a nome della famiglia in questi momenti di grande dolore per una perdita inaspettata e impensabile: il quarantaseienne (avrebbe compiuto gli anni sabato) ha perso la vita in un cantiere, sul lavoro che tanto amava e che faceva da una vita – aveva cominciato da ragazzino, a 14 anni, seguendo le orme del papà Luigi –, seguendo una tradizione di famiglia iniziata da suo nonno Cesare.

Il padre accorso in cantiere