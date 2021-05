Tragedia in un cantiere a Pagazzano: operaio di 46 anni muore schiacciato L’incidente si è verificato verso le 10 di giovedì 6 maggio in largo Antonio Canova.

Un uomo di 46 anni è deceduto mentre stava lavorando a Pagazzano in un cantiere per la realizzazione di due villette in largo Canova. L’operaio è morto sul colpo, schiacciato mentre stava lavorando per posizionare una lastra di cemento armato detta in termine tecnico «bocca di lupo».

Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto stanno operando i Carabinieri di Treviglio e i tecnici dell’Ats di Bergamo.Sul posto anche i Vigili del fuoco.

