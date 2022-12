Il desiderio di successo e le amarezze della vita: è musical al Creberg

Arriva a Bergamo la prima produzione italiana di «Tick, tick… Boom!», musical di Jonathan Larson, talentuoso autore e compositore statunitense scomparso nel 1996 a soli 35 anni, prima di guadagnare fama e Pulitzer. L’appuntamento è al Creberg Teatro sabato 3 dicembre alle 21 (biglietti da 30 a 35 euro). «Tick, tick… Boom!» è un titolo meno famoso di altri rappresentati al Creberg - come Mamma Mia! o Grease – ma forse proprio per questo più interessante. Il musical – interamente adattato in italiano, con la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli - arriva in Italia dopo che lo scorso novembre ne è stata realizzata la versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield, candidato all’Oscar 2022 e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista (il film si può vedere su Netflix).