Il detective Sherlock Holmes in scena alla ChorusLife Arena con Neri Marcorè

La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male scritto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Enrico Solito. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. «Sherlock Holmes - Il Musical» combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Neri Marcorè è Sherlock Homes, Paolo Giangrasso è Dottor John H. Watson, Francesca Ciavaglia è Molly O’Neill, Giuseppe Verzicco è Ispettore G. Lestrade, Barbara Corradini è Signora Hudson