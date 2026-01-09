Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026

Il detective Sherlock Holmes in scena alla ChorusLife Arena con Neri Marcorè

IL MUSICAL. «Sherlock Holmes - Il Musical» combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Il 22 e 23 gennaio a Bergamo.

Neri Marcorè nei panni di Sherlock Holmes il 22 e 23 gennaio a Bergamo
Neri Marcorè nei panni di Sherlock Holmes il 22 e 23 gennaio a Bergamo

Dopo il successo della scorsa stagione torna in scena «Sherlock Holmes - Il musical». Un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi che andrà in scena il 22 e 23 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena di Bergamo per la regia di Andrea Cecchi, le musiche di Andrea Sardi e le liriche di Alessio Fusi.

La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male scritto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Enrico Solito. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. «Sherlock Holmes - Il Musical» combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Neri Marcorè è Sherlock Homes, Paolo Giangrasso è Dottor John H. Watson, Francesca Ciavaglia è Molly O’Neill, Giuseppe Verzicco è Ispettore G. Lestrade, Barbara Corradini è Signora Hudson

Un grande cast artistico, un’appassionante trama, l’atmosfera della Londra del 1897 con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni. Le imponenti scenografie riprodurranno un’ambientazione autentica e suggestiva, perfette per le avventure di Sherlock Holmes. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse e ombre profonde esalteranno le tensioni e i misteri della storia. Le coreografie, dinamiche e travolgenti, contribuiranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente. Questi gli ingredienti di una produzione destinata a stupire tutto il pubblico italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
teatro
musica
storia
Andrea Cecchi
Alessio Fusi
neri marcorè
ChorusLife Arena