Venerdì 09 Gennaio 2026
Il detective Sherlock Holmes in scena alla ChorusLife Arena con Neri Marcorè
IL MUSICAL. «Sherlock Holmes - Il Musical» combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Il 22 e 23 gennaio a Bergamo.
Dopo il successo della scorsa stagione torna in scena «Sherlock Holmes - Il musical». Un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi che andrà in scena il 22 e 23 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena di Bergamo per la regia di Andrea Cecchi, le musiche di Andrea Sardi e le liriche di Alessio Fusi.
La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male scritto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Enrico Solito. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. «Sherlock Holmes - Il Musical» combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Neri Marcorè è Sherlock Homes, Paolo Giangrasso è Dottor John H. Watson, Francesca Ciavaglia è Molly O’Neill, Giuseppe Verzicco è Ispettore G. Lestrade, Barbara Corradini è Signora Hudson
Un grande cast artistico, un’appassionante trama, l’atmosfera della Londra del 1897 con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni. Le imponenti scenografie riprodurranno un’ambientazione autentica e suggestiva, perfette per le avventure di Sherlock Holmes. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse e ombre profonde esalteranno le tensioni e i misteri della storia. Le coreografie, dinamiche e travolgenti, contribuiranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente. Questi gli ingredienti di una produzione destinata a stupire tutto il pubblico italiano.
